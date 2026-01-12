Slušaj vest

Lazović je u Humsku stigao kao deo privremenog organa koji je preuzeo klub nakon odlaska prethodnog rukovodstva, a zatim je, zajedno sa ostalima dobio mandat u trajanju od pet godina.

Srđan Blagojević je početkom novembra smenjen. Delovalo je da se radi o sporazumnom prekidu saradnje, ali je trener kasnije odlučio da tuži klub nakon jedne izjave Predraga Mijatovića.

"Sa svim ljudima koji napuštaju Partizan želim da se rastanem na lep način. Dostojanstvo. Sve što se izdešavalo je proces, čak i za nas, da uvidimo greške i shvatimo šta smo mogli bolje da uradimo. Ovo što se desilo kasnije, u smislu tužbe, znači da Srđan traži svoja prava, jer smo mi negde ispustili. Pokušavam da nađem pravi izraz... Mogli smo na bolji način da se raziđemo", rekao je Danko Lazović za Mozzart sport" i dodao:

"Ja sam samo čovek koji ne voli da seče preko kolena. S druge strane, Partizan je takav klub da poraze ne prašta. Moja je sreća da sam od 13. godine u njemu i naučio sam da odluke moraju da se donose. Na vaše reči "nisam ja bio za smenu", ponoviću da sam timski igrač i podsetiću sve nas da smo možda mogli na bolji način da se raziđemo. Moglo je to mnogo bolje. Na kraju krajeva, Srđan je zaslužio da bude bolje. Na kraju tog procesa smo i mi, valjda, naučili da možemo bolje u budućnosti neke stvari da uradimo".

Upitan da li je on odabrao Srđana Blagojevića za dolazak na poziciju šefa stručnog štaba, a Predrag Mijatović sada Nenada Stojakovića, odgovorio je na sledeći način.

"Ne gledam tako. Nije ovo ni Dankovo, ni Peđino. Dosta ljudi je u komunikaciji pre donošenja odluke. Srđan je uradio dobar posao, prihvatio da vodi i unapredi mladi tim, što je bilo opredeljnje uprave. Super posao! Neša Stojaković nastavlja trend i ja jedino mogu da mu poželim sreću kao generalni direktor. Dok sam tu, tako ću se ponašati. Partizan nije ni moj, ni Peđin, ni predsednikov, niti pripada Milki Forcan, niti Voji Lazareviću. Oni su svi Partizanovi, tako da je licitiranje ko je koga doveo deluje malo neozbiljno", poručio je Lazović.

