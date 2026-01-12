Barselona je finale Superkupa završila bez Frenkija de Jonga.
JEZIV KLIZEĆI START NA MBAPEOVO KOLENO! Fudbaler Barselone brutalno uklizao, Francuz imao više sreće nego pameti (VIDEO)
Barselona je u meču za trofej koji je odigran u Džedi pobedila Real Madrid rezultatom 3:2, a u samoj završnici uzbudljive utakmice Frenki de Jong je dobio direktan crveni karton.
Holanđanin je grubo startovao na Kilijana Mbapea zbog čega ga je sudija Munera posla u svlačionicu u 91. minutu.
Đon Holanđanina je završio ispod kolena Francuza. Srećom, Mbapeova noga je u tom trenutku bila podignuta od zemlje, pa je tako izbegnuta teška povreda.
