Barselona je u meču za trofej koji je odigran u Džedi pobedila Real Madrid rezultatom 3:2, a u samoj završnici uzbudljive utakmice Frenki de Jong je dobio direktan crveni karton.

Holanđanin je grubo startovao na Kilijana Mbapea zbog čega ga je sudija Munera posla u svlačionicu u 91. minutu.

Đon Holanđanina je završio ispod kolena Francuza. Srećom, Mbapeova noga je u tom trenutku bila podignuta od zemlje, pa je tako izbegnuta teška povreda.

Pogledajte kako je to izgledalo:

