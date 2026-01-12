Slušaj vest

Nakon što je Mančester junajted otpustio Rubena Amorima prošle sedmice, ekipu je privremeno preuzeo Daren Flečer koji nije uspeo da ih razdrma u dve utakmice koliko ih je vodio.

Štaviše, remi protiv Barnlija i eliminacija od Brajtona u FA kupu samo su pogoršali stanje u klubu koji je ionako na tankom ledu.

Stoga se ubrzano radi na pronalasku rešenja do kraja sezone jer Daren Flečer to nije, te pošto je isprva prvi kandidat bio Ole Gunar Solskjer koji se sam ponudio, klub ima nešto drugačije viđenje u ovom trenutku.

Naime, na pol-poziciji za klupu Junajteda u ovom trenutku je Majkl Kerik koji je održao pozitivan kontakt sa grupacijom INEOS pod vođstvom ser Džima Retklifa i menadžmentom "đavola", javlja Fabricio Romano.

Tako je Ole Gunar Solskjer stavljen "na hold" za sada.

Majkl Kerik je već bio na klupi Mančester junajteda pošto je radio kao pomoćnik upravo Olea Gunar Solskjera, da bi privremeno preuzeo tim kada je Norvežanin dobio otkaz. Vodio ga je desetak dana pre nego što je Ralf Rangnik imenovan za novog šefa struke.

Potom je radio u Midlzbrou gde je igrao u formaciji 4-2-3-1 bez lopte i 3-2-5 kada ekipa biva ofanzivna s posedom.

