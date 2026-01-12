Slušaj vest

Fudbaleri Barselone osvojili su Superkup Španije, pošto su u velikom finalu koje je odigrano u Saudijskoj Arabiji savladali Real Madrid rezultatom 3:2.

Fanovi su verovali da su španski velikani zaradili astronomske cifre zbog odlaska u Saudijsku Arabiju, ali to ipak nije slučaj.

Naravno, novčana nagrada nije beznačajna. Barselona, koja je osvojila trofej, dobila je ukupno osam miliona evra, dok je Real inkasirao oko 7.5 miliona. Mnoge je iznenadila razlika u nagradama, koja je "samo" 500.000 evra.

Barselona i Real zaradili su po šest miliona samo za učešće. Katalonci su za osvajanje dobili bonus od dva miliona evra, dok je Madriđanima za drugom mesto pripalo oko 1.5 milion.

