Mnogi su su ostali u neverici kada su videli iznose novčanih nagrada.
zanimljivo
DA LI JE OVO MOGUĆE?! Otkriveno koliko je zaradila Barselona, a koliko Real nakon spektakularnog okršaja u Saudijskoj Arabiji!
Slušaj vest
Fudbaleri Barselone osvojili su Superkup Španije, pošto su u velikom finalu koje je odigrano u Saudijskoj Arabiji savladali Real Madrid rezultatom 3:2.
Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Fanovi su verovali da su španski velikani zaradili astronomske cifre zbog odlaska u Saudijsku Arabiju, ali to ipak nije slučaj.
Naravno, novčana nagrada nije beznačajna. Barselona, koja je osvojila trofej, dobila je ukupno osam miliona evra, dok je Real inkasirao oko 7.5 miliona. Mnoge je iznenadila razlika u nagradama, koja je "samo" 500.000 evra.
Barselona i Real zaradili su po šest miliona samo za učešće. Katalonci su za osvajanje dobili bonus od dva miliona evra, dok je Madriđanima za drugom mesto pripalo oko 1.5 milion.
Reaguj
Komentariši