Srpskom centarforu tada ističe ugovor sa ekipom iz Torina. Postoji šansa da će doći do produžetka saradnje, ali u ovom trenutku, realnije izgleda opcija da Dušan Vlahović promeni klub.

Centarfor koji se trenutno oporavlja od povrede i operacije je prošao kroz turbulentan period. Na leto 2025. godine klub je pokušao da ga proda iako je on insistirao na tome da ostane.

Kada je krenula sezona izgledalo je da je situacija drugačija i da je Juventus spreman za pregovore sa srpskim reprezentativcem i njegovim agentima, ali prema najnovijim izveštajima iz Italije, Vlahović je ipak bliži odlasku.

Kao favorit za njegov potpis se istakla Barselona, ali Katalonci nisu jedini kandidat.

Sada se ponovo priča o interesovanju Intera.

Kako navodi "La Stampa" iz Torina "Nerazuri" su se ponovo aktivirali i razmatraju dovođenje nekadašnjeg fudbalera Partizana i Fiorentine.

Vlahović je ove sezone u Seriji A i Ligi šampiona igrao na 17 utakmica. Na nekim je bio starter, a na nekim je ulazio sa klupe za rezervne igrače.

Postigao je šest golova, uz dve asistencije.

