Konor Galager bi ove zime mogao da se vrati u Premijer ligu.

Kako je otkrio Mateo Moreto, Aston Vila, najveći hit sezone Premijer lige, je krenula u ofanzivu po njegov potpis, pošto je Englez u drugom planu kod Dijega Simeonea.

Galager nema ništa protiv povratka u Premijer ligu, pominjalo su se i Mančester Junajted i Njukasl, ali je Aston Vila sada najkonkretnija.

Unaj Emeri nije dobio pojačanje kakvo je želeo u Harviju Eliotu, koji bi mogao da se vrati u Liverpul, pa Španac želi novog vezistu, drugačijeg profila.

Galager ima iskustvo u Premijer ligi, igrao je za Kristal Palas i Čelsi, u kom je i ponikao, a kasnije se kalio u Čarltonu, Svonsiju, Vest Bromič Albionu, dok nije eksplodirao na "Šelhrst parku".

U Premijer ligi je pre odlaska u Španiju odigrao je 136 utakmica, a na to treba dodati i po 12 i 10 u FA i Liga kupu.

Da li je Galager idealno pojačanje za Emerijevu Vilu?

