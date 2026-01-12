Slušaj vest

Jovan Milošević je najtraženiji fudbaler na svetu! Srpski reprezentativac je najgledaniji fudbal, a iza sebe je ostavio čak Mesija, Ronalda, Rafinju, Jamala i Levandovskog.

Mladi napadač je dospeo u sam vrh sveta, jer je prema specijalizovanom sajtu za transfere Transfermarkt bio najtraženiji igrač, dok se vodila polemika gde će karijeru nastaviti.

Veliko interesovanje i nada je vladala kod navijača crno-belih, da će karijeru nastaviti u Humskoj, dok s druge strane nemačka, španska, italijanska, engleska i svetska javnost je pomno pratila ishod ovog slučaja i da li će se dogoditi transfer u neku ligu petica.

Talentovani napadač koji ima svega 20 godina je zaludeo Evropu a iza sebe je na tabeli po popularnost/interesovanju ostavio mnoge fudbalske ikone i zvezde. Milošević po gledanosti na Transfermarktu bio ubedljivo iznad Mesija, Ronalda, Nejmara, Mbapea, Rafinje, Jamala, Halanda, pokazavši još jednom da važi za jednog od najtalentovanijih fudbalera iz te generacije, što je pokazao ove sezone.

1/16 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U Humsku ulicu je došao dok je vredeo svega 1.000.000 evra, međutim pokazao je o kakvom napadaču se radi i postigao je 16 golova, dok mu je cena porasla za čak sedam puta. Partizan je pokušao da iskoristi priliku i da otkupi ugovor od Štugarta za 5.000.000 evra, ali ta cifra je ipak bila premala.

Svi ubrzo sa velikim nestrpljenjem transfer u neku od najjačih liga, a gledanost je samo rasla, ipak do transfera nije došlo, a gledanost se znatno smanjila. Doskorašnji član Partizana, karijeru nastavlja u Bundes ligi u ekipi Verdera iz Bremene, gde će nalaziti na pozajmici bez prava otkupa, a protužio je ugovor sa Štugartom do 2029. godine.

1/6 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Nema sumnje da ako nastavi sa ovakvim partijama da će mu vrednost, kao i gledanost samo rasti, a Milošević će imati jako težak zadatak i da pomogne Verderu da izbori opstanak u ligi. Klub iz Bremena se trenutno nalazi na 12, mestu na tabeli sa svega 17 bodova i svega pet bodova iznad zone ispadanja.