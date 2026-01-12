Slušaj vest

Italijanski trener Frančesko Farioli produžio je ugovor sa Portom do 30. juna 2028. godine, saopštio je portugalski klub.

Farioli je preuzeo Porto u julu prošle godine, a imao je ugovor do juna 2027, međutim, čelnici portugalskog kluba su odlučili da nagrade italijanskog trenera zbog dobrih rezultata ove sezone.

Porto je od imenovanja Fariolija na mesto trenera zabeležio 23 pobede, dva remija i dva poraza uz gol razliku 57:13.

Porto se nalazi na prvom mestu na tabeli portugalskog šampionata sa 49 bodova, dok je u Ligi Evrope na osmoj poziciji sa 13 bodova.

Farioli ima samo 36 godina, a pre Porta trenirao Ajaks, Nicu, Alanju i Karagumruk.

Pešić savetovao Terzića da ga odvede u Zvezdu

Mladi italijanski trener, koji sa velikim uspehom danas predvodi Porto, svojevermeno je, makar na kratko, bio opcija za trenera Crvene zvezde.

Naime, bivši fudbaler crveno-belih Aleksandar Pešić, koji je imao priliku da sarađuje sa Italijanom u Alanjasportu 2023. godine predložio je Zvezdanu Terziću da angažuje Fariolija.

Nakon odlaska Dejana Stankovića Zvezdu je preuzeo Miloš Milojević, ali odmah je bilo jasno da je u pitanju prelazno rešenje. Farioli se u zimu 2023. rastao sa Alanjom i Pešić ga je odmah predložio direktoru crveno-belih Zvezdanu Terziću. Međutim, Zvezda je propustila sjajnu priliku da dovede talentovanog stručnjaka. Odlučili su se na kraju za Baraka Bahara i napravili veliku grešku.

"Tačno je, predložio sam Zvezdi da dovede Fariolija. Videli smo se kada je otišao iz Turske i razgovarali. Verujem da bi on bio sjajan trener za Crvenu zvezdu. To sam i rekao direktoru Terziću. Rekao sam mu da će oduševiti navijače i doneti nešto novo, bez obzira što ima samo 33 godine. Ne znam šta je dalje bilo, da li ga je klub kontaktirao, ali pokazalo se da je trebalo da dođe", otkrio je popularni Šilja u jednom razgovoru za "Mozzart sport".

Farioli je počeo da radi kao trener golmana, da bi zahvaljujući iskustvu koje je sticao uz čuvenog Roberta De Zerbija kao 31-godišnjak seo na klupu Fatih Karagumruka. Nakon odlične sezone preuzeo je Alanju, sa kojom je završio na petom mestu na tabeli, a naredne sezone prekinuo je saradnju sa turskim timom. Šest meseci kasnije preuzeo je Nicu, a onda je usledila selidba u Ajaks, sa kojim je u poslednjem kolu ostao bez titule šampiona. Sada sa velikim uspehom predvodi ekipu Porta.

Pešić je imao priliku da sarađuje sa Italijanom u Alanji i u sezoni pod njegovim vođstvom postigao je 14 golova na 31 utakmici.

"Možda to što je bio golman koristi da dobro razume napadače. Imali smo odličnu ekipu u Karagumruku, a uspeo je i da napravi sjajne igrače od momaka koje je dovodio iz druge i treće lige. Rođen je za trenera! On i Gasperini su najbolji treneri sa kojima sam radio, možda je Gasperini malo bolji zbog većeg iskustva, ali siguran sam da će ga Farioli nadmašiti. Veliki je uticaj De Zerbija ne njegov rad. U Tursku je došao bez PRO licence, pa ju je u međuvremenu dobio i pogledajte dokle je dogurao", rekao je pre par meseci Pešić.