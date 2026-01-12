Slušaj vest

Barselona je nastavila da piše istoriju sa Hansijem Flikom, ali i da je "popravlja", posebno u finalima protiv najvećeg rivala - Real Madrida.

Podatak za nevericu koji izaziva najveću pažnju nakon finala u Džedi jeste sledeći: Barselona je tokom poslednje dve godine, od 2023. do danas, pobedila u tri finala protiv Real Madrida. Prethodno, u 123 godine svoje istorije, Barsa ima samo jednu pobedu više u finalima protiv Real Madrida.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo je zaista frapantan podatak, ali istorija je ranije u međusobnim duelima bila mnogo više na strani Real Madrida.

Barsa je prvu pobedu u finalima protiv Real Madrida dočekala tek 1968. godine u Kupu kralja i to na stadionu "Santjago Bernabeu". Do sledeće pobede u jednom finalu morala je da čeka još 15 godina, do 1983. takođe u Kupu kralja u Saragosi, a u istom takmičenju pobedila je Real u finalu 1990. na "Mestalji".

Sve od tada, Barsa u finalu Kupa kralja nije pobedila Real do 2025. godine! Svi se sećamo gola Žila Kundea u produžetku za 3:2.

Što se tiče Superkupa, gde su Real i Barsa takođe igrali finala, Madriđani su i ovde dominirali od osnivanja takmičenja. O tome smo već pisali, ali podsetnik je da je Real Madrid u finalu Superkupa vezao prve četiri pobede (1988, 1990, 1993, 1997), da bi prvu u istoriji ovog takmičenja doneo tek Pep Gvardiola 2011. godine.

Nakon toga, Real je opet bio bolji od Barse u Superkupu 2012. i 2017. godine.

Onda je usledio istorijski niz i četiri dobijena finala, prvo sa Ćavijem u januaru 2023, između je jedno dobio Real (2024) a potom još tri Barsa sa Hansijem Flikom, po dva u Superkupu i između u pomenutom Kupu kralja aprila prošle godine...

Dakle, zaključak je sledeći, Barsa je od 2023. godine pobedila Real Madrid u četiri finala, a isto toliko pobeda imala je i za 123 godine svog prethodnog postojanja...

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: