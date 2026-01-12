Slušaj vest

Utakmica koja je odigrana u Džedi je završena pobedom Barselone rezultatom 3:2.

Uzbudljiv meč nam je doneo četiri gola u prvom poluvremenu i posebno zanimljivu završnicu tog dela.

Rafinja je doneo prednost Barseloni u 36. minutu, a u samom finišu, odnosno u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, viđena su tri gola.

Vinisijus je u 47. minutu izjednačio, a Robert Levandovski je u 49. minutu doneo novo vođstvo svom timu.

Ipak, Real je uspeo da dođe do još jednog gola do odlaska u svlačionicu na pauzu, pošto se Gonzalo Garsija u 51. minutu odlično snašao u kaznenom prostoru Katalonaca.

Konačan rezultat je postavio Rafinja pogotkom u 73. minutu.

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

