Čudesna priča... Ona ne govori o golovima, trofejima ili sankcijama, već o dresovima koji su, umesto na švedskim stadionima, svoj drugi život pronašli u Irskoj.

O čemu se radi? Nakon što je reprezentaciji Jugoslavije zabranjeno učešće na Evropskom prvenstvu u Švedskoj zbog ratnih dešavanja i sankcija, pripreme su naglo prekinute, a nacionalni plavi su ostali bez šanse da se bore za trofej. Međutim, daleko od političkih govornica i sportskih naslova, u fabrici kompanije "Adidas" u irskom gradu Kork već su bili proizvedeni kompleti zvaničnih replika jugoslovenskih dresova namenjeni navijačima i prodavnicama širom Evrope.

Odjednom, ti dresovi postali su bespotrebni. Umesto da budu uništeni ili zaključani u magacinima, doneta je praktična odluka: plasirati ih po sniženim cenama na lokalno tržište u Irskoj. Tako su plavi dresovi s grbom zemlje koje uskoro više neće biti na mapi Evrope naprasno prešli iz profesionalnog sporta u amaterske lige.

Tako su tokom devedesetih omladinski klubovi iz Korka i okolnih mesta neretko izlazili na teren obučeni u dresove Jugoslavije. Fudbaleri koji nisu imala nikakvu vezu s Balkanom igrali su u opremi reprezentacije koja nikad nije stupila na teren tog leta u Švedskoj. Na lokalnim turnirima, školskim takmičenjima i ligama, fotografije prikazuju klince, ali i starije u plavim dresovima s poznatim grbom, dok većina njih verovatno nije ni znala kakvu simboliku nose.

Ta neobična sudbina dresova dodatno je zanimljiva kad se zna kakav se rasplet dogodio na samom prvenstvu. Jugoslaviju je u poslednjem trenutku zamenila Danska, selekcija koja se uopšte nije ni kvalifikovala na terenu, već je "uskočila" sa odmora. Ono što je usledilo ušlo je u legendu - opuštena, skoro rasformirana ekipa otišla je do kraja i postala prvak Evrope, osvojivši turnir UEFA Euro 1992. i pretvorivši se u jednu od najvećih senzacija u istoriji ovog takmičenja.