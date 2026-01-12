NAVIJAČ STAJAO SVAKU UTAKMICU KAO KIP! NIJE NI MRDNUO! Postao je simbol takmičenja i heroj nacije, evo šta se krije iza njegovog gesta
Muladinga, inače radio voditelj, postao je heroj DR Konga zbog načina na koji je pratio utakmice svoje reprezentacije na takmičenju koje se održava u Maroku.
DR Kongo je završio takmičenje u osmini finala porazom od Alžira nakon produžetaka.
Muladinga i njegov gest su postali planetarno popularni. Naime, on je svaku utakmicu posmatrao kao kip. Stajao je na tribini i samo je gledao dok su oko njega ostali navijači skakali i pevali.
Nakon što je DR Kongo završio svoje učešće na Afričkom kupu nacija, ministar sporta Didije Budimbu, u ime predsednika države mu je poklonio automobil marke "Jeep" kao znak zahvalnosti.
Poznato je i šta je predstavljao njegov gest.
Naime, ovakvim performansom Kuku Muladinga je odao poštovanje najslavnijem sunarodniku Patrisu Lumumbi, vođi borbe za nezavisnost DR Konga od Belgije.
Lumumba je uspeo u svojoj borbi, a nakon toga je bio prvi premijer nezavisne države. Ubijen je 1961. godine nakon vojnog puča u trenutku kada je imao 36 godina.
