Muladinga, inače radio voditelj, postao je heroj DR Konga zbog načina na koji je pratio utakmice svoje reprezentacije na takmičenju koje se održava u Maroku.

DR Kongo je završio takmičenje u osmini finala porazom od Alžira nakon produžetaka.

Muladinga i njegov gest su postali planetarno popularni. Naime, on je svaku utakmicu posmatrao kao kip. Stajao je na tribini i samo je gledao dok su oko njega ostali navijači skakali i pevali.

Nakon što je DR Kongo završio svoje učešće na Afričkom kupu nacija, ministar sporta Didije Budimbu, u ime predsednika države mu je poklonio automobil marke "Jeep" kao znak zahvalnosti.

Poznato je i šta je predstavljao njegov gest.

Naime, ovakvim performansom Kuku Muladinga je odao poštovanje najslavnijem sunarodniku Patrisu Lumumbi, vođi borbe za nezavisnost DR Konga od Belgije.

Lumumba je uspeo u svojoj borbi, a nakon toga je bio prvi premijer nezavisne države. Ubijen je 1961. godine nakon vojnog puča u trenutku kada je imao 36 godina.

