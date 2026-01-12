Turčinu je izuzetno teško pao poraz od ljutog rivala, pa je nakon poslednjeg zvižduka sudije pokušao da iskali svoj bes na jednoj flašici za vodu. Hteo je ljutiti Guler svom silinom da napuca flašicu koja je stajala pored aut linije, ali se okliznuo i pao na zadnjicu. Jedan navijač je to snimio i odmah objavio na društvene mreže, na radost pristalica Barselone.