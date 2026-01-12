Slušaj vest

Jedan navijač snimio je urnebesan video po završetku spektakularnog finala Superkupa Španije.

Podsetimo, Barselona je osvojila Superkup Španije, pošto je u fantastičnom finalnom okršaju savladala Real Madrid rezultatom 3:2.

Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mladi as Reala Arda Guler nakon meča uradio je nešto zbog čega je ekspresno postao predmet ismevanja na društvenim mrežama.

Turčinu je izuzetno teško pao poraz od ljutog rivala, pa je nakon poslednjeg zvižduka sudije pokušao da iskali svoj bes na jednoj flašici za vodu. Hteo je ljutiti Guler svom silinom da napuca flašicu koja je stajala pored aut linije, ali se okliznuo i pao na zadnjicu. Jedan navijač je to snimio i odmah objavio na društvene mreže, na radost pristalica Barselone.

