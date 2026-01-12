Slušaj vest

Olga Danilović je na startu turnira u Hobartu nakon preokreta savladala Amerikanku Mekartni Kesler.

Srpkinja, inače 68. na planeti je 36. teniserku sveta pobedila rezultatom 4:6, 6:4, 6:4.

"Ona je definitivno odlična teniserka, bila je branilac titule i zna kako da igra ovde. Veoma sam srećna što sam na ovaj način započela sezonu. Prošle godine ovde nisam imala uspeha. Zadovoljna sam svojom igrom i ovim početkom godine", rekla je Danilovićeva posle pobede.

Olga Danilović Foto: STR / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poručila je srpkinja da je zadovoljna.

"Znala sam da ako želim da pobedim ili da uopšte imam šansu za pobedu moram da podignem igru i da radim ono što najbolje znam, da igram svoju igru i to se danas isplatilo. Jako sam srećna".

