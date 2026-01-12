Najbolja srpska teniserka Olga Danilović, zadovoljna je nakon prve pobede u sezoni.
SREĆNA
OLGA BLISTA NAKON PRVE POBEDE U SEZONI: Znala sam šta moram da radim protiv šampionke
Slušaj vest
Olga Danilović je na startu turnira u Hobartu nakon preokreta savladala Amerikanku Mekartni Kesler.
Srpkinja, inače 68. na planeti je 36. teniserku sveta pobedila rezultatom 4:6, 6:4, 6:4.
"Ona je definitivno odlična teniserka, bila je branilac titule i zna kako da igra ovde. Veoma sam srećna što sam na ovaj način započela sezonu. Prošle godine ovde nisam imala uspeha. Zadovoljna sam svojom igrom i ovim početkom godine", rekla je Danilovićeva posle pobede.
Olga Danilović Foto: STR / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Poručila je srpkinja da je zadovoljna.
"Znala sam da ako želim da pobedim ili da uopšte imam šansu za pobedu moram da podignem igru i da radim ono što najbolje znam, da igram svoju igru i to se danas isplatilo. Jako sam srećna".
Bonus video:
Reaguj
Komentariši