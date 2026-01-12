Mertezaker je završio igračku karijeru 2018. godine, a potom je postao menadžer Akademije londonskog kluba.
LEGENDA NAPUŠTA ARSENAL: Teška odluka, vreme je da krenem dalje!
Nemački trener Per Mertezaker napustiće na kraju sezone mesto menadžera Arsenalove akademije, saopštio je danas fudbalski klub iz Londona.
Mertezaker je završio igračku karijeru 2018. godine, a potom je postao menadžer Akademije londonskog kluba.
"Arsenal jeste i uvek će biti veoma poseban klub za mene, tako da je ovo bila teška odluka. Veoma sam zahvalan na poverenju koje mi je klub ukazao prilikom prelaska sa mesta igrača prvog tima na mesto šefa Akademije. Vreme je da sada krenem dalje i istražim nešto novo", rekao je Mertezaker, preneo je sajt kluba.
Mertezaker (41) je igrao za Arsenal od 2011. do 2018. godine. Za londonski klub nastupio je na 221 meču i postigao je 10 golova.
