Slušaj vest

Indonežanski fudbal potresao je ozbiljan incident koji je izazvao pažnju svetske javnosti. Jedan brutalan start u četvrtoj ligi Indonezije doveo je do najstrožih mogućih sankcija za fudbalera Muhamada Hilmija Gimnastijara, čija je karijera praktično okončana preko noći.

Tokom utakmice svog kluba PS Putra Jaja Pasuruan, Gimnastijar je izgubio kontrolu i na izuzetno opasan način nasrnuo na protivničkog igrača Nugrahua Adhijansjaha, udarivši ga snažno nogom u gornji deo tela. Ovaj nesportski potez mogao je da ima teške posledice po zdravlje protivnika.

Reakcija nadležnih organa bila je brza i nemilosrdna. Fudbalski savez Indonezije je već na vanrednoj sednici doneo odluku o doživotnoj zabrani bavljenja fudbalom, čime je Gimnastijaru zabranjeno da igra ili učestvuje u profesionalnom fudbalu. Klub je istog jutra raskinuo ugovor s njim, a dodatno mu je izrečena i novčana kazna od približno 2.800 dolara.

Iako je na samoj utakmici odmah isključen crvenim kartonom, ispostavilo se da je to bila najmanja kazna u nizu, jer se fudbaler više neće vratiti na teren.

Zanimljivo je da ovo nije izolovan slučaj u indonežanskoj četvrtoj ligi. Ranije tokom sezone, igrač Dvi Pilihant Nugroh je grubim startom kramponima u lice protivnika izazvao višestruke prelome kostiju. Iako tada nije momentalno isključen, naknadno mu je izrečena doživotna suspenzija iz fudbala.

Ovi incidenti otvorili su ozbiljna pitanja o bezbednosti igrača, disciplini i kontroli u nižim ligama indonežanskog fudbala, ali i poslali jasnu poruku da nasilju na terenu više nema mesta.

Bonus video: