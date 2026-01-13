Slušaj vest

Barselona je u finalu španskog Superkupa u Džedi pobedila Real rezultatom 3:2, a nakon meča fudbaleri Reala nisu želeli da naprave špalir za osvajače trofeja.

"Iznenadio sam se što nam nisu stali u špalir. Moraš da budeš velikodušan i da imaš poštovanja i u pobedama i u porazima. Mi smo bili puni poštovanja i u pobedi", rekao je Laporta posle utakmice.

Barselona - Real Madrid Foto: FADEL SENNA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poručio je da su njegovi fudbaleri drugačije reagovali nakon poraza u "El Klasiku" u oktobru.

"Bili su ljuti jedni na druge posle te utakmice, ali su se ponašali odlično. Tačno je da im je bilo teško, ali već su tada verovali da su zaslužili pobedu".

