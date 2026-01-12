Slušaj vest

Fudbaler je, podsetimo, napustio pripreme zbog povrede leve noge i iz Turske doputovao u Beograd kako bi se što pre oporavio.

Prema najnovijim informacijama, nije poznato da li će Mirko Ivanić 22. januara biti spreman za utakmicu protiv Malmea u Ligi Evrope, međutim, procene su za sada povoljne.

Kako saznaje i prenosi "Meridian sport" Ivanića leči čuvena doktorka Marijana Kovačević, a iako je još uvek rano i neizvesno, veće su šanse da će Dejan Stanković moći da računa na kapitena protiv švedskog tima.

1/17 Vidi galeriju Mirko Ivanić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Podsetimo, Crvena zvezda će, nakon što odradi pripreme u Antaliji, 22. januara biti gost Malmeu, a nedelju dana kasnije će biti domaćin Selti u poslednjem kolu ligaškog dela Lige Evrope.

Za crveno-bele nakon toga sledi nastavak Super lige Srbije u kojem će zadatak biti da se prestigne Partizan koji je trenutno lider na tabeli.

Kurir sport/Meridian sport

Bonus video: