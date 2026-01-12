Pao potpis...
STIGLO POJAČANJE! Aston Vila dovela talentovanog klinca!
Dosadašnji fudbaler Meca Brajan Madžo novi je igrač Aston Vile, saopštio je danas engleski klub.
Aston Vila nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa Madžom, a poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je klub iz Birmingema platio 12 miliona evra Mecu za tog 17-godišnjeg napadača.
Čelsi - Aston Vila Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia
Madžo je ove sezone ostvario svoj profesionalni debi i odigrao ukupno pet utakmica za Mec u prvoj ligi Francuske.
Aston Vila je treća na tabeli Premijer lige sa 43 boda, šest manje od prvoplasiranog Arsenala.
