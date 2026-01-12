Slušaj vest

Radi se o ofanzivnom vezisti, koji je došao iz podgoričke Budućnosti, a iza sebe ima i inostrani staž, bio je član belgijskog Lomela i slovačkog Trenčina.

„Prezadovoljan sam, ljudi u Čukaričkom su me prihvatili na najbolji mogući način, presrećan sam što sam postao deo ovog kluba, za koji imam samo reči hvale“, kazao je Mijović.

Ofanzivni vezista je istakao da nije mnogo razmišljao kad se pojavila opcija da se preseli na Banovo brdo.

„Bilo je dosta priče oko dolaska u Čukarički, lično sam od samog početka bio za to, smatram da je ovo najbolja opcija za mene i nastavak moje karijere“, kazao je Mijović, koji je potom dodao:

„Čukarički ima dosta mladih igrača i poznat je kao klub koji njima daje šansu. Ali, za nas mlađe je jednako važno da je u timu i dosta iskusnih igrača, od kojih možemo mnogo toga da naučimo“.

Mijović je za Budućnost odigrao 120 utakmica, postigao je 28 golova, ima i deset asistencija. Nastupao je i u Belgiji i Slovačkoj.

„Gotovo čitav život sam proveo u mom rodnom gradu Podgorici, a jedno vreme sam bio u Belgiji i Slovačkoj. Nisam se baš naigrao tamo, pa sam se vratio u Budućnost, gde sam dobro igrao u poslednje vreme. I evo me sad u Čukaričkom“.

Momak rođen 12. marta 2003. godine bio je član svih mlađih selekcija Crne Gore, od pionira do mlade reprezentacije.

„Igrao sam u svim mlađim kategorijama reprezentacije Crne Gore, sve do mlade reprezentacije sam bio i kapiten, ostalo mi je još da nastupim za „A“ reprezentaciju. Verujem da ću igrama u Čukaričkom zaslužiti taj poziv“.