Fudbal
POSETIO BIVŠE SAIGRAČE! Stefan Kovač na treningu Čukaričkog u Turskoj!
Zanimljivo je bilo u ponedeljak ujutro na terenima hotela „Nirvana kosmopoliten“ u Antaliji, tokom pripreme za prvi trening sa širokim osmehom na teren na kojem treniraju Brđani došao je Stefan Kovač.
Čukarički počeo pripreme u Antaliji Foto: Fk Čukarički
Nekadašnji prvotimac Čukaričkog, koji je za ovaj klub odigrao čak 183 utakmice, a postigao je 20 golova, srdačno se pozdravio sa stručnim štabom, ali ovoga puta nije bilo vremena za duži razgovor, s obzirom na to da je Kovač morao da požuri na trening svoje Baltike na susednom terenu.
Kovač je posle Čukaričkog nastupao za gradskog rivala Partizan, a od ove sezone član je ruske Baltike.
