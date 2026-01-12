IGRAO U PARTIZANU, BIO VELIKI TALENAT, A SADA OTIŠAO U INĐIJU! Železničar predstavio brutalno pojačanje! Ovo baš niko nije očekivao...
Železničar je u svom saopštenju naveo da je 24-godišnji vezista odbio ponude klubova iz "viših rangova takmičenja" i da će biti "ostavljen prostor" da u slučaju ponude iz inostranstva napusti klub iz Inđije.
"Drago mi je što dolazim u Železničar i to nije samo floskula. Svi u fudbalu znaju da se radi o klubu koji je sjajno organizovan i u kojem se pravi veliki projekat za budućnost. Kroz kontakt sa ljudima iz kluba i lično sam se uverio u sve ono što sam čuo, pa odluka nije bila teška. Znam da je ovo prava sredina za mene. Tim se već sastoji od odličnih pojedinaca i radujem se što ću biti deo kluba", naveo je Pavlović, a preneo sajt kluba.
Pavlović je ponikao u omladinskoj školi Partizana, za čiji prvi tim je zabeležio ukupno 63 nastupa, četiri gola i četiri asistencije u periodu od 2019. do 2022. godine.
Nakon Partizana je igrao za AEL iz Limasola, Radnički iz Niša, Voždovac, IMT i Ušće, koje je napustio 27. oktobra ove godine.
Bio je član svih mlađih selekcija Srbije, a za reprezentaciju do 21 godina je odigrao šest utakmica.
Železničar iz Inđije je nakon 15 odigranih kola prvi na tabeli Srpske lige Vojvodina sa 32 boda.