"Drago mi je što dolazim u Železničar i to nije samo floskula. Svi u fudbalu znaju da se radi o klubu koji je sjajno organizovan i u kojem se pravi veliki projekat za budućnost. Kroz kontakt sa ljudima iz kluba i lično sam se uverio u sve ono što sam čuo, pa odluka nije bila teška. Znam da je ovo prava sredina za mene. Tim se već sastoji od odličnih pojedinaca i radujem se što ću biti deo kluba", naveo je Pavlović, a preneo sajt kluba.