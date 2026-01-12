Dugo ga nećemo gledati...
NAJGORE MOGUĆE VESTI! JEDAN OD NAJBOLJIH FUDBALERA TOTENHEMA VAN TERENA MINIMUM TRI MESECA! Čeka ga duga pauza, svi su se ovoga pribojavali!
Fudbaler Totenhema Rodrigo Bentankur odsustvovaće sa terena minimum tri meseca zbog operacije zadnje lože, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).
Bentankur je povredu zadnje lože zadobio u sredu na utakmici protiv Bornmuta, na kojoj je iz igre izašao u 86. minutu.
Kristijan Romero, kapiten Totenhema Foto: Ashley Western/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia
Urugvajski vezista je ove sezone odigrao ukupno 28 utakmica u svim takmičenjima za Totenhem, koji zauzima 14. mesto na tabeli Premijer lige sa 27 bodova.
