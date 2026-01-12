Slušaj vest

Fudbaler Totenhema Rodrigo Bentankur odsustvovaće sa terena minimum tri meseca zbog operacije zadnje lože, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Bentankur je povredu zadnje lože zadobio u sredu na utakmici protiv Bornmuta, na kojoj je iz igre izašao u 86. minutu.

Kristijan Romero, kapiten Totenhema

Urugvajski vezista je ove sezone odigrao ukupno 28 utakmica u svim takmičenjima za Totenhem, koji zauzima 14. mesto na tabeli Premijer lige sa 27 bodova.

