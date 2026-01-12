Junajted je ispao i iz FA kupa, pošto je Brajton slavio na "Teatru snova", a Nevil je pozvao sve strukture u klubu da konačno preuzmu odgovornost.

Privremeni menadžer Daren Flečer nije uspeo da "ugasi požar" – remi sa Barnlijem u gostima i eliminacija iz kupa dodatno su produbili krizu, pa će njegovu ulogu ponovo privremeno preuzeti Majkl Kerik.

- Ovo je sramota za klub takve veličine. Ispadanje iz oba kupa u ovoj fazi sezone govori sve što treba da se zna. Nema intenziteta, nema ponosa zbog dresa koji nose. Gledaš te igrače i ne osećaš strah, veru ili identitet Mančester junajteda. Deluju previše opušteno. I to nije samo do igrača – čitava klupska hijerarhija mora da preuzme odgovornost, jer se ovakve stvari dopuštaju i ponavljaju godinama. Mančester junajted u ovom trenutku ne izgleda kao ozbiljan fudbalski klub - poručio je Nevil.