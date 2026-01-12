Slušaj vest

Samo nekoliko minuta pošto je Ćabi Alonso razrešen dužnosti, stigla je i informacija o njegovom nasledniku.

Naime, renomirani fudbalski insajder Fabricio Romano objavio je da će klupu Real Madrida preuzeti Alvaro Arbeloa.

Već neko vreme kružile su priče da je Alonsov mandat ozbiljno uzdrman, naročito zbog loših rezultata u novembru i ispuštanja liderske pozicije u Primeri.

Iako je serija od pet uzastopnih pobeda privremeno smirila situaciju, poraz od Barselone u finalu Superkupa (3:2) ispostavio se kao presudan udarac i trenutak koji je definitivno prelomio odluku čelnika kluba.

1/10 Vidi galeriju Ćabi Alonso Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Heiko Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia, Dylan Hepworth / AFP / Profimedia

Još tokom decembra spekulisalo se da je Arbeloa prvi pik za Alonsovog naslednika u slučaju smene, a sada je ta priča dobila i zvaničan rasplet.

Posebno je zanimljivo to što Arbeloa do sada nema iskustvo rada sa seniorskim ekipama, u trenerskoj karijeri vodio je isključivo mlađe kategorije Real Madrida, kao i B tim kluba, gde je u maju preuzeo mesto od Raula i zadržao se svega nekoliko meseci.