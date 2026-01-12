Slušaj vest

Radio RMC, na kome je Kurbis radio kao komentator, nije objavio uzrok smrti u saopštenju koje je objavljeno u dogovoru sa porodicom preminulog.

Rođen u Marseju, Kurbis je prošao kroz fudbalsku akademiju Olimpika, a kao snažan defanzivac osvojio je duplu krunu 1972. godine. On se kao trener vratio u klub kasnih devedesetih godina prošlog veka.

Rolan Kurbis Foto: Profimedia

Takođe, igrao je za Monako sa kojim je osvojio dve titule u francuskom prvenstvu i Kup, ali i za Olimpijakos i Sošo.

"Nosio je klub u srcu, bio je otelotvorenje popularnog, dinamičkog fudbala. Njegov nepogrešiv akcenat nosio je njegove otvorene, direktne, često strastvene i uvek iskrene reči", naveo je Olimpik Marsej u saopštenju.

Kao trener predvodio je brojne francuske klubove, među kojima Bordo, Lans, Monpelje, alžirski klub USM, a bio je i selektor Nigera.

Među mnogim istaknutim trenucima njegove karijere je pobeda 5:4 protiv Monpeljea 1998. godine, nakon što je njegova ekipa gubila 0:4.

Voleo je kockanje u kazinu, neko vreme je živeo sa italijanskom groficom i vodio buran život. Bio je teško ranjen kada su naoružani ljudi ubili predsednika kluba ispred stadiona, a u odvojenim slučajevima bio je umešan u sudske postupke i osuđen na zatvorsku kaznu.

Selektor reprezentacije Francuske Didije Dešan rekao je da je Kurbisovom smrću fracuski fudbal izgubio odličnog poznavaoca fudbala.

"Bio je istinski strastvena ličnost, a poslednjih godina odlučio je da tu strast prenese iza mikrofona, sa posebnim stilom", naveo je Dešan.