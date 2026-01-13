Samed Baždar napušta Saragosu.
SAMED BAŽDAR NA PRAGU TRANSFERA: Dete Partizana pred selidbom!
Samed Baždar je imao obećavajući početak u Saragosi, ali povreda, pa potom i slabe partije su dovele do toga da je vreme za rastanak.
Pominjao se Bohum kao sledeća destinacija, ali bi reprezentativac Bosne i Hercegovine mogao u Poljsku.
Kako piše tamošnji Goal, Baždar se nalazi na listi Legije i Rakova.
Legija se i ranije raspitivala za momka iz Novog Pazara, ali nije finansijska ponuda zadovoljila Saragosu tada.
Rakov ga vidi, na primer, kao prvog centarfora i neće tako lako propustiti priliku koja se ukazala.
