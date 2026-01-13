Slušaj vest

Samed Baždar je imao obećavajući početak u Saragosi, ali povreda, pa potom i slabe partije su dovele do toga da je vreme za rastanak.

Pominjao se Bohum kao sledeća destinacija, ali bi reprezentativac Bosne i Hercegovine mogao u Poljsku.

Samed Baždar u dresu Partizana Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport©

Kako piše tamošnji Goal, Baždar se nalazi na listi Legije i Rakova.

Legija se i ranije raspitivala za momka iz Novog Pazara, ali nije finansijska ponuda zadovoljila Saragosu tada.

Rakov ga vidi, na primer, kao prvog centarfora i neće tako lako propustiti priliku koja se ukazala.

