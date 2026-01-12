Razbijen Kremoneze - 5:0!
SERIJA A! Juventus bacio petardu u Torinu!
Juventus je već u 35. minutu imao 3:0. Bremer je načeo protivnika, potom je mrežu pogodio i Dejvid, a sjajno prvo poluvreme je zaokružio Jildiz.
U nastavku, Teraćano je nesrećno pogodio svoju mrežu, kada ga je saigrač pogodio u leđa u želji da izbije loptu, a tačku na pobedu stavio je Mekeni u 64. minutu.
Juventus je sada na trećem mestu sa 39 osvojenih bodova, dok je Kremoneze 13. i ima ukupno 22 sakupljena poena.
