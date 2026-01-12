Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa ubedljivo su savladali Kremoneze sa 5:0 u okviru 20. kola Serije A.

Juventus je već u 35. minutu imao 3:0. Bremer je načeo protivnika, potom je mrežu pogodio i Dejvid, a sjajno prvo poluvreme je zaokružio Jildiz.

U nastavku, Teraćano je nesrećno pogodio svoju mrežu, kada ga je saigrač pogodio u leđa u želji da izbije loptu, a tačku na pobedu stavio je Mekeni u 64. minutu.

Juventus je sada na trećem mestu sa 39 osvojenih bodova, dok je Kremoneze 13. i ima ukupno 22 sakupljena poena.

Ne propustiteOstali sportoviPAKAO! SRBIJA STREPI! Dušan Mandić pred suspenzijom, evo šta kaže pravilnik za brutaliti zbog koga je isključen!
Vaterpolo reprezentacija Srbije na Svetskom prvenstvu u Singapuru 2025
Ostali sportoviARENA JE POSLE OVOGA EKSPLODIRALA! POGLEDAJTE KAKO JE VIKTOR RAŠOVIĆ NOKAUTIRAO ŠPANIJU U POSLEDNJIM SEKUNDAMA! Ovaj gol nam je doneo pobedu!
spain-serbia-574149.JPG
Ostali sportoviBRUTALNA PORUKA SELEKTORA SRBIJE POSLE OGROMNE POBEDE NAD ŠPANIJOM: "Mislim da srpski vaterpolo zaslužuje mnogo više i ovde i u inostranstvu!"
SPAIN-SERBIA_08.JPG
Ostali sportoviSrbija pobedila Španiju u Areni! Fantastični Delfini srušili svetskog i evropskog šampiona, pogledajte foto galeriju sa ovog meča!
spaijn-serbia-570156.JPG

BONUS VIDEO:

Viktor Rašović gol za pobedu Srbije Izvor: RTS 1