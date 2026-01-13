Mladi Brajan Madžo (17) novo je pojačanje Aston Vile
PREMIJER LIGA
UNAJ EMERI DOBIO POJAČANJE! Veliki talenat stigao u Aston Vilu!
Slušaj vest
Dosadašnji fudbaler Meca Brajan Madžo novi je igrač Aston Vile, saopštio je danas engleski klub.
Aston Vila nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa Madžom, a poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je klub iz Birmingema platio 12.000.000 evra Mecu za tog 17-godišnjeg napadača koji će se staviti na raspolaganje Unaju Emeriju i pokušaće da pomogne u borbi za Evropu, a možda i iznenađujuću titulu, mada je to malo manje realno.
Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia
Madžo je ove sezone ostvario svoj profesionalni debi i odigrao ukupno pet utakmica za Mec u prvoj ligi Francuske.
Aston Vila je treća na tabeli Premijer lige sa 43 boda, šest manje od prvoplasiranog Arsenala.
Kurir Sport / Sportske.net
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši