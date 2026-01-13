Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler Meca Brajan Madžo novi je igrač Aston Vile, saopštio je danas engleski klub.

Aston Vila nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa Madžom, a poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je klub iz Birmingema platio 12.000.000 evra Mecu za tog 17-godišnjeg napadača koji će se staviti na raspolaganje Unaju Emeriju i pokušaće da pomogne u borbi za Evropu, a možda i iznenađujuću titulu, mada je to malo manje realno.

profimedia0827391934.jpg
Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Madžo je ove sezone ostvario svoj profesionalni debi i odigrao ukupno pet utakmica za Mec u prvoj ligi Francuske.

Aston Vila je treća na tabeli Premijer lige sa 43 boda, šest manje od prvoplasiranog Arsenala.

Kurir Sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalKONOR GALAGER BLIZU POVRATKA U PREMIJER LIGU?! Traži ga najveći hit sezone!
Konor Galager
FudbalAston Vila rutinski završila posao protiv Notingem Foresta! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice!
profimedia-1062969578.jpg
FudbalMILENKOVIĆ I NOTINGEM FOREST TONU SVE DUBLJE... Aston Vila ubedljivom podedom otvorila 2026. godinu!
profimedia-1062971377.jpg
FudbalODLIČNE VESTI ZA ARTETU! Arsenal uskoro postaje još jači!
profimedia0865717339.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport