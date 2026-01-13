ZAMERIO SE TROJICI POGREŠNIH FUDBALERA! Ćabi Alonso je smenjen zbog uticaja Realovih velikih zvezda
Alonso je sporazumno raskinuo saradnju nakon poraza Reala od Barselone u finalu španskog Superkupa.
Španac je vodio ekipu od juna 2025. godine, u La Ligi je na 19 utakmica ostvario 14 pobeda, uz tri remija i dva poraza, u Ligi šampiona ima učinak od četiri pobede i dva poraza, u Kupu je zabeležio pobedu u jedinom meču do sada, a u Superkupu ima pobedu i poraz.
Učinak nije savršen, ali nije ni katastrofalan, daleko od toga. U Realu nisu imali strpljenje za Alonsa.
Kako navode britanski "The Athletic" čuveni Španac je smenjen zbog odnosa sa trojicom fudbalera.
Radi se o ključnim igračima koji nisu bili zadovoljni radom Alonsa i njegovom načinom vođenja ekipe tokom treninga i utakmica.
U pitanju su Federiko Valverde, Vinisijus Žunior i Džud Belingem.
Bonus video: