Bio je Marko Dmitrović na meti Crvene zvezde i klub je želeo da ga vrati na Marakanu, ali do transfera nije došlo.

Srbin sada blista u Espanjolu i otvorio je dušu, te priznao da je kontakta sa Zvezdom bilo.

- Tačno je, postojalo je interesovanje. Razgovarao sam sa Vladanom Milojevićem, dok su moji agenti bili u kontaktu sa Zvezdanom Terzićem. Uvek sam ostavljao otvorenu mogućnost za povratak u Zvezdu i srpski fudbal, ali samo pod uslovom da osetim da je pravi trenutak - istakao je Dmitrović, pa dodao:

- Nikada ne bih sebi dozvolio da se vratim, a da nisam maksimalno fizički i psihički spreman. Svako ima svoju sportsku ljubav, a moja je Crvena zvezda. Ne bih se vratio da samo odradim posao. Zvezda je pokazala želju, a ja sam bio iskren.

Otkrio je potom Dmitrović još neke detalje.

- Svi razgovori su bili izuzetno korektni, kako moji sa njim, tako i mojih agenata sa Terzićem. Zahvalan sam im na tome. Jednostavno, nisam osetio da je trenutak. Ne bi bilo pošteno ni prema njima, ni prema sebi, a ponajviše prema Zvezdi. Budućnost je nepredvidiva, ali već sam više od deset godina u Španiji, navikao sam na ovdašnji fudbal i ovo je postao dom mojoj porodici. Zato mislim da je nastavak karijere u Španiji bio idealan korak - zaključio je srpski golman.

