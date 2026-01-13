Slušaj vest

Ćabi Alonso je napustio Real Madrid, a danas su se pojavile nove informacije.

Najpre, nova vest jeste da je Ćabi Alonso letos zahtevao dolazak veznog igrača, te da je njegova najveća želja bio - Martin Zubimendi. Kako je imao vezu sa Real Sosijedadom, svojim matičnim klubom, mogao je da "završi" taj transfer, ali Florentino Perez nije želeo da uđe u trku sa Arsenalom. Perez je ostao pri svom stavu, ako se neki igrač dvoumi i bira između Reala i nekog drugog kluba, onda ni ne treba da dođe i tako je Španac završio kod Mikela Artete.

Umesto Zubimendija, Perez je odlučio da dovede drugačiji profil igrača, Franka Mastantuona, koji je ofanzivni vezni i ruku na srce, na toj poziciji je znatno veća "gužva" nego što je u defanzivnom delu veznog reda.

Drugi problem odnosno kamen spoticanja bila je odluka Ćabija Alonsa da ne prihvati zahtev Florentina Pereza da u kondicioni tim vrati Pintusa, koji je bio dugogodišnji kondicioni trener, ali je ovaj to odbio. Perez to nije dobro prihvatio, jer je Ćabi Alonso poslao izričitu poruku "moj stručni štab je kompletiran i ja se pitam ko će tu biti".

Važno je napomenuti da je Antonio Pintus bio u stručnom štabu Zinedina Zidana od 2016. do 2019. godine, kao i kasnije kod Karla Anćelotija od 2021. do kraja prošle sezone, upravo kada je Ćabi stigao. Takođe, treba napomenuti da je Real Madrid sa njim osvojio četiri Lige šampiona.

Navodno, igrači su takođe bili za Pintusov povratak i on je jedan od primera koji potvrđuje da je uprava uvek na strani svlačionice. Zapravo tu dolazimo do suštine i Ćabijeve poruke po odlasku, jer je Perezu poručio da je nedopustivo da igrači imaju toliku moć, te da nijedan trener neće moći da nametne svoje zahteve i ideje, ako mu klub narušava autoritet konstantnim stajanjem na stranu igrača.

Za kraj, madridski mediji tvrde da će se po reakciji pojedinaca videti već u narednim utakmicama da nisu želeli da igraju za Alonsa, da nisu bili uvereni u njegove ideje i da su ga na neki način "bušili". Ostaje da vidimo ko će to sada odjednom "proigrati" kada Alonso više nije za kormilom.

Sve u svemu, kada se podvuče crta, rastanak je bio neminovan, a Ćabi Alonso je osetio olakšanje po odlasku, iako nije očekivao da će dobiti otkaz. Da sve bude još gore, Florentino Perez mu čak nije ni lično saopštio vest o rastanku, već je poslao svoju desnu ruku Hose Anhel Sančeza da to učini.

Alvara Arbelou čeka težak posao, ali ima vremena da i njega analiziramo kada počne da vodi utakmice...

