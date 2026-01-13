Slušaj vest

Odlazak Dragana Stojkovića Piksija sa klupe reprezentacije Srbije bio je vest koja je odjeknula u našoj zemlji, regionu, ali i Evropi i svetu.

Razočarala je reprezentacija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, poraz od Albanije u Leskovcu bio je kap koja je prelila čašu, a generalni sekretar FSS, Branko Radujko, gostovao je u podkastu Mozzart sporta "2x45" gde je otkrio kako Piksi nije sam otišao sa klupe.

1/4 Vidi galeriju Branko Radujko Foto: www.fss.rs

- Posle utakmice sam došao do Stojkovića i rekao mu: 'Dragane, to je to. Ovo više ni fudbalska javnost, ni narod, ni Savez ne mogu da izdrže i moramo ovo da rešavamo.' On je rekao, ok, razumem, osećam, shvatio sam i idem na konferenciju za novinare i kazaću da odlazim. Rekao je 'evo nudim ostavku i neću voditi tim u Andoru, vodiće moj pomoćnik'. Zašto nije podneo ostavku? To bi trebalo on da objasni, ali u svakom slučaju mi smo se posle nekoliko dana sporazumno razišli tako da to Savez nije koštalo ni dinar. Bez obzira na vrlo jake izlazne klauzule koje je imao u ugovoru - rekao je Radujko, pa je priznao da je razgovora o promenama bilo već posle meča protiv Španije u Kordobi:

- Posle te utakmice u Kordobi, da budem potpuno iskren, rekao sam da ovo nije dobro, da se ne vidi ideja, ne oseća se ambijent, ne vidi se da to može da bude bolje. Ali onda u novembru se desio dobar rezultat u Švajcarskoj, pa najbolja igra reprezentacije protiv Danske u Leskovcu, izboren je baraž za opstanak u Ligi nacija, gde smo se opstali pobedom nad Austrijom na Marakani. I to je bio momenat kada smo ponovo razgovarali, gde sam pitao: 'Dragane, je li to to sad', a on je odgovorio: 'Spreman sam, imam ugovor, biće sve ovo super'. Pored svega toga, imali smo u ugovoru i klauzulu od milion evra ako smenimo selektora.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Odgovorio je potom Radujko i na pitanje da li bi Stojković ostao selektor da je Srbija pobedila Albaniju.

- Njega doživljavam kao prijatelja i igračku legendu, ali sigurno da bismo razgovarali na tu temu, jer se videlo u jednom trenutku da nema dalje, nema napretka. Ja bih poveo razgovor o tome, iako je ugovor bio takav da ako se kvalifikujemo, onda se saradnja produžava do kraja Svetskog prvenstva - zaključio je Branko Radujko.

Kurir sport / Mozzart sport

BONUS VIDEO: