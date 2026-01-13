Slušaj vest

Pevačica, starleta i javna ličnost Nives Zeljković poznatija kao Nives Celzijus nastavlja da intrigira javnost u regionu.

Višegodišnja pravna saga između Nives Celzijus i njenog bivšeg supruga i fudbalera Dine Drpića, sa jedne strane, te kompanije uterivača dugova sa druge, nedavno je dobila novi pravni epilog.

Nives i Dino Drpić dok su bili u braku Foto: ULI DECK / AFP / Profimedia

Pokrenula parnicu

Sve je počelo 2021. godine, kada je sud zvanično uputio Zeljkovićevoj da pokrene parnicu kako bi zaštitila svoj deo imovine od prisilne naplate dugova koja preti njihovom domu, odnosno polovini luksuznog četverosobnog stana u zagrebačkom naselju Šestine, piše Jutarnji list.

Reč je o jednom od dva prostrana četverosobna stana u istoj zgradi u kojoj ona i Drpić žive "vrata do vrata", zajedno sa njihovo dvoje dece, a sa kojim je nakon razvoda ostala u dobrim odnosima.

Nad nekretninom u Zagrebu pre nekoliko je godina pokrenuta je prisilna naplata dugova zbog Drpićevih dugova. Problem je nastao zbog toga što je jedini vlasnik u zemljišnim knjigama Drpić, a Zeljkovićeva sada sudskim putem pokušava da dokaže da je stan zapravo stečen u braku, zajedničkim radom i prihodima.

1/12 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram

Ne predaje se bez borbe

Glavni problem nastao je još 2007. godine, kada je nad nekretninom podignuta golema hipoteka radi osiguranja kredita. Nives tvrdi da se to dogodilo bez njenog znanja i, što je ključno, bez njene saglasnosti kao suvlasnice. Kada je agencija za naplatu potraživanja "B2 Kapital" krenula u prisilnu naplatu kako bi naplatila dug, Nives je bila prisiljena da krene u sudsku bitku za proglašenje te odluke nevažećom na njenih idealnih pola dela stana.

Prva presuda, koja je donesena 2024. godine, za Zeljkovićevu nije bila povoljna. Naime, Opštinski sud u Novom Zagrebu tada je doneo presudu kojom je u potpunosti odbio njen zahtev. Niži sud se tada primarno vodio onime što piše u papirima, a u njima je pisalo da je vlasnik samo Dino Drpić.

1/9 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Žalba je vratila u život

Nives Zeljković je nakon toga uložila žalbu koja je sada urodila plodom na višem sudu, odnosno na Županijskom sudu u Splitu. Taj je sud ukinuo nepovoljnu presudu i pritom kritikovao rad nižeg suda, navodeći da je celom problemu pristupljeno pogrešno.

Nives Celzijus poslednjih godina radi kao pevačica i vrlo je popularna po zagrebačkim klubovima narodne muzike. Njeni hitovi "Karanfili", "Moja pila", "Migni, namigni", "Ramos" i "Život pogledaj"... Njen muzički rad karakteriše se kao provokativan i zabavan, često sa humorističnim ili seksualizovanim elementima.

Pored pevačke karijere Nives se okušala i kao glumica, dobila je ulogu u srpskoj seriji "Aviondžije", ali i kao pisac tri knjige, "Gola istina 1", "Gola istina 2" i "U krevetu sa Kristijanom". Aktivna je na instagramu gde deli svoju svakodnevicu, modne i provokativne fotografije, te videe iz privatnog života i putovanja.