Do pre dve godine Stefan Bajčetić bio je fudbaler o kojem se gotovo svaki dan pisalo u Engleskoj, Španiji i Srbiji.

A, onda ga je povreda mišića noge odvojila od terena, tako da je pred Stefanom Bajčetićem veliki put, da pokuša da se vrati u Liverpulu na veliku scenu.

Stefan Bajčetić u dresu Las Palmasa Foto: Pressinphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Klopov miljenik

U vreme Jirgena Klopa, u Liverpulu su Stefana Bajčetića videli kao dugoročno rešenje za sredinu terena. Međutim, serija povreda i konstantna stradanja mišića zadnje lože učinila su da mladi fudbaler danas pre svega razmišlja o svom zdravlju, a tek onda o potezima koji će biti važni za njegovu dalju karijeru.

Stefan Bajčetić polako se vraća posle operacije. Da podsetimo, mladi fudbaler srpskog porekla zadobio je ozbiljnu povredu zadnje lože tokom sezone 2024/25, dok je igrao na pozajmici u Las Palmasu. Problem s mišićem na zadnjoj strani butine bio je toliko ozbiljan, da je jedini način da se otkloni bol bio hirurški zahvat, koji je urađen u maju prošle godine.

Ozbiljna povreda

Posle toga Stefan Bajčetić nastavio je dug proces rehabilitacije i oporavka. Krajem 2025. i početkom 2026. imao je neočekivani "setback", pa se povreda ponovo aktivirala tokom procesa vraćanja na teren, što je produžilo pauzu. Zbog toga se očekuje da ne bude spreman za prve timske mečeve pre februara 2026. godine ili kasnije.

U Liverpulu se nisu oglašavali poslednjih meseci, kada je u pitanju Stefan Bajčetić i njegov povratak u prvi tim. Iako ima ugovor do juna 2027. godine, jasno je da nije ni u msilima prvog trenera Arnea Slota. Opet, prema navodima iz Španije, konkretno katalonskog Sporta, Liverpul je odbio pokušaj Đirone da dovede Bajčetića na pozajmicu za drugi deo sezone. Katalonski klub ga je označio kao prioritetno pojačanje, ali je sa Enfilda stigao negativan odgovor.

Srbija ga uopšte ne zanima - Stefan Bajčetić u dresu Španije Foto: ABEL F. ROS / Alamy / Profimedia

Liverpul ne zna šta će

Odluka sportskog menadžmenta Liverpula da zadrži Stefana Bajčetića, mladog reprezentativca Španije, dodatno dobija na težini ako se uzme u obzir stanje u veznom redu kluba. Jasno je da Liverpul ima veliki broj igrača veznog reda koji su povređeni. Možda je i to razlog zašto su ljudi sa Enfilda odbili da sina nekadašnjeg fudbalera Vojvodine i Crvene zvezde Srđana Bajčetića pošalju na pozajmicu. Španci se nadaju da bi do kraja sezone mladić rođen u Vigu mogao da dobije neočekivanu priliku i uključi se kao dodatna opcija u rotaciji.

Da podsetimo, Stefan Bajčetić kao dete iz mešovitog braka Srbina i Špankinje ima mogućnost da bira reprezentaciju. Iako je Srbija činila mnogo toga da ga privoli da obuče dres zemlje svog oca, on se odlučio za "Crvenu furiju". Nada za Srbiju i dalje tinja, jer Bajčetić još nije debitovao za A tim Španije.