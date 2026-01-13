Slušaj vest

FK Partizan je u prethodnih godinu dana u potpunosti promenio fizionomiju, ali i sliku kluba, kako u sportskom, tako i u finansijskom aspketu.

Partizan je u aktuelnoj sezoni promovisao veliki broj mladih fudbalera, što je uslovilo da njihova cena prilično skoči, a samim tim i vrednost celokupnog igračkog kadra i kluba.

Nikola Simić na utakmici između TSC i Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Simić košta 15 miliona evra

Jedan od onih koji je skrenuo pažnju javnosti na sebe jeste i mladi defanzivac Nikola Simić (18). Imao je 192 centimetra visoki štoper crno-belih turbulentnu jesen, protkanu sjajnim partijama, ali i određenim kiksevima, koji su sasvim normalni za mladog fudbalera.

Nikola Simić je izgleda najvredniji biser Partizana ove zime i prema određenim informacijama iz Humske, trebalo bi da bude prodat u ovom prelaznom roku, jer ima vrednost koja može pomoći klubu da izađe iz finansijske krize i suspenzije od strane FIFA. Nikola Simić kao deo novog ugovora sa Partizanom ima otkupnu klauzulu od oko 15.000.000 evra. Navodno je klub iz tog razloga odbio 8.000.000 evra od Sevilje.

Kako je Vazura ušao u priču

Portal Mocartsport piše da je nekadašnji generalni direktor Partizana Miloš Vazura neka vrsta menadžera Nikoli Simiću. Pojašnjenje je potraženo od Danka Lazovića, koji nije demantovao, niti potvrdio tu informaciju.

- Otkako smo došli u Partizan dosta se pominju bivši. Ne bih im davao značaj više. Bilo kome iz te garniture. Naš zadatak je da uradimo sve da ne budemo, kad dođe trenutak za napuštanje kluba, a jednog dana ćemo otići, predmet vašeg pitanja našim naslednicima. Nikada neću dozvoliti tako nešto. Isto kao što neću da dozvolim sebi da javno kritikujem drugog - rekao je Danko Lazović i nastavio:

Nema odgovora na teška pitanja - Danko Lazović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prljav veš ostaje u Humskoj

- Ponašam se u skladu sa vrednostima koje su mi preneli roditelji, da je bolje ljudima reći ono šta misliš direktno u lice, nego posredstvom medija. Ne bih razvodnjavao temu, dosta se pričalo, a i vi ste pisali. Ja najbolje znam kako je to bilo i šta se sve radilo, zato što sedim na mestu generalnog direktora i imam uvid u sve, ali moja funkcija je takva da sam sebi zacrtao da me ne dovedete u isti kontekst kad budem odlazio. Ako se to desi znaćemo da smo odradili dobar posao.

Miloš Vazura bio je na mestu generalnog direktora FK Partizan od zime 2014. godine, do oktobra 2024. godine, kada je Humsku napustio zajedno sa nekadašnjim predsednikom Miloradom Vučelićem. Za njegovog mandata Partizan je osvojio titulu prvaka Srbije 2017. godine i četiri Kupa Srbije, u sezonama 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19.

