Podsetimo, Ćabi Alonso je smenjen nakon poraza od Barselona u finalu španskog Superkupa.

"Ovo poglavlje moje karijere je završeno i nije ispalo onako kako smo želeli. Treniranje Real Madrida bila je i čast i odgovornost.

Zahvaljujem se klubu, igračima, a pre svega navijačima i madridističkoj zajednici na poverenju i podršci. Odlazim sa poštovanjem, zahvalnošću i ponosom što sam dao sve od sebe", poručio je Alonso.

Ćabi Alonso Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Heiko Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia, Dylan Hepworth / AFP / Profimedia

Španac je došao u Real iz Bajer Leverkuzena u junu 2025. godine.

Prema određenim nformacijama, "kraljevski klub" je za njegov dolazak nemačkom timu platio 15 miliona evra.

Alonso je sa Realom potpisao trogodišnji ugovor sa platom od oko 8-9 miliona evra, a kako navodi "El Debate", zbog otkaza će od kluba dobiti 15 miliona.

Na 34 utakmice u svim takmičenjima Alonso je sa Realom ostvario 24 pobede, uz četiri remija i šest poraza.

Ćabi Alonso
Vinisijus, Kilijan Mbape i Ćabi Alonso
Ćabi Alonso
