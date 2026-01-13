REČI KOJE JE ČEKALA CELA PLANETA! Oglasio se Ćabi Alonso nakon što je dobio otkaz i 15 miliona od Reala
Podsetimo, Ćabi Alonso je smenjen nakon poraza od Barselona u finalu španskog Superkupa.
"Ovo poglavlje moje karijere je završeno i nije ispalo onako kako smo želeli. Treniranje Real Madrida bila je i čast i odgovornost.
Zahvaljujem se klubu, igračima, a pre svega navijačima i madridističkoj zajednici na poverenju i podršci. Odlazim sa poštovanjem, zahvalnošću i ponosom što sam dao sve od sebe", poručio je Alonso.
Španac je došao u Real iz Bajer Leverkuzena u junu 2025. godine.
Prema određenim nformacijama, "kraljevski klub" je za njegov dolazak nemačkom timu platio 15 miliona evra.
Alonso je sa Realom potpisao trogodišnji ugovor sa platom od oko 8-9 miliona evra, a kako navodi "El Debate", zbog otkaza će od kluba dobiti 15 miliona.
Na 34 utakmice u svim takmičenjima Alonso je sa Realom ostvario 24 pobede, uz četiri remija i šest poraza.
