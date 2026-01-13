Slušaj vest

"Juče i danas fokus je bio na defanzivi i podizanju igre bez lopte na viši nivo. Pokušavamo da svedemo greške na minimum i da iz toga gradimo kvalitetan napad", rekao je Nenad Stojaković, a preneo klub.

Fudbalere Partizana sutra, 14. januara, očekuje druga kontrolna utakmica u sklopu priprema u Antaliji. Crno-beli će odmeriti snage sa slovenačkom Murom.

"Slovenački fudbal krasi dobra timska organizacija, ali smatram da je kvalitet na našoj strani. Ipak, timska disciplina može da anulira individualni kvalitet, pa očekujem zahtevnu utakmicu, protivnika koji će biti defanzivno orijentisan i tražiti šansu iz tranzicije", izjavio je Stojaković.

Pripremama crno-belih večeras će se priključiti i Marko Lekić, fudbaler Teleoptika, za koga stručni štab ima samo reči hvale.

"Ukoliko budemo mogli da ga iskoristimo sutra u kraćem vremenskom intervalu, uradićemo to. Marko je sjajan momak, veliki partizanovac i veoma kvalitetan igrač. Sarađivali smo u Teleoptiku, poznaje način na koji želimo da igramo. Agresivan je i poseduje profil koji je potreban ovom timu", dodao je Stojaković.

Jedan od strelaca na prvoj kontrolnoj utakmici protiv mađarskog Đera (2:2) bio je Dimitrije Janković, koji je već neko vreme član seniorskog tima Partizana.

"Pripreme protiču odlično. Od malena sam sanjao da dam gol u dresu Partizana i taj san mi se sada ostvario. To je jedan od najlepših trenutaka u mom životu. Radimo naporno i očekujem dobru utakmicu sutra protiv Mure", rekao je Janković.

