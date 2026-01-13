Slušaj vest

Miodrag Grof Božović ostavio je veliki trag u ruskom fudbalu!

Više od decenije radio je Miodrag Božović u Rusiji, vodio veliki broj klubova, imao poseban odnos sa fudbalerima po kojima ga pamte ne samo igrači, već i novinari.

Miodrag Božović u šetnji Beogradom Foto: Zorana Jevtić

Svako ko poznaje Miodraga Božovića kazaće za njega da je ljudina. Upravo tako nešto izgovorio je i ruski fudbaler Arsenij Logašov, koji je nedavno okončao karijeru.

Miodrag Grof Božović i Arsenij Logašov sarađivali su u Rostovu, kojem su doneli trofej, Kup Rusije 2014.

- On je legenda (smeh). Imao sam rođendan u avgustu i proslavili smo sa prijateljima. Saša Šešukov, Vitalik Djakov i Feđa Smolov su bili tamo. Odlučili smo da napravimo "krug" za Božovića jer ga se svi tako dobro sećaju. Za mene, on je pravi čovek, pravi lik, sjajna osoba. Srpski brat - smejući se, rekao je Arsenij Logašov za portal "Match TV".

Miodrag Božović odnedavno je trener Budućnosti iz Podgorice. Nekadašnji trener Crvene zvezde vratio se posle dužeg perioda u klub u kojem je ponikao kao fudbaler, rešen da ga vrati na pobednički put.

Budućnost iza sebe ima jednu od najgorih polusezona u istoriji kluba. Nalaze se na sedmoj poziciji, sa čak 11 bodova manje u odnosu na lidera Sutjesku iz Nikšića. Bliži su baražu nego vrhu, imaju svega 25 od 57 bodova, uz nikad skromniju gol razliku 21:18 iz 19. kola. A, Miodrag Božović je peti trener Podgoričana ove sezone.