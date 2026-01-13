Slušaj vest

U toku zimske prvenstvene pauze, gost FK Vojvodina prethodnih dana bio je Fudbalski savez Zapadne Srbije. Teme su bile razvoj fudbala, poboljšanje organizacije i unapređenje infrastrukture.

Predsednik fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije Nebojša Živanović boravio je u radnoj poseti FK Vojvodina, gde je sa predsednikom našeg kluba Dragoljubom Zbiljićem, održao bitan i produktivan sastanak.

Glavna tema bile su razvoj fudbala, poboljšanje organizacije i unapređenje infrastrukturnih uslova.

Sastanak je poslužio i za razgovor o aktuelnom stanju u fudbalu u Srbiji, ali i značaju ovakvih sastanaka između fudbalskih saveza i odlično organizovanih klubova, poput upravo naše Vojvodine, na čelu sa Dragoljubom Zbiljićem.

1/3 Vidi galeriju Vojvodina ugostila FS Zapadne Srbije Foto: FK Vojvodina

Upravo su to bile i reči predsednika FS Zapadne Srbije, koji je istakao FK Vojvodinu kao primer uspešnog i dobro organizovanog kolektiva, koji ima bitnu ulogu u razvoju fudbala i stvaranju stabilnih organizacionih struktura, koje će obezbediti dugoročan napredak.

Živanović je istakao da Voša u kontinuitetu radi na unapređenju sportskih i organizacionih standarda, istakvaši spremnost svog regiona na razmeni iskustava i zajedničkom učestvovanju u sportskim i infrastrukturnim projektima.

U okviru posete, delegacija saveza i čelnici Vojvodine obišli su fudbalske i sportske terene FC Vujadin Boškov, pri čemi se razgovaralo o značaju takvih sportskih kompleksa, mogućnostima daljih ulaganja u terene, prateće sadržaje i uslove za trening.

Predsednik FK Vojvodine Dragoljub Zbiljić, istakao je zadovoljstvo posetom i što organizacija i način rada našeg kluba, služe za primer ostalim regionima u fudbalskoj Srbiji, a posebno sportskim prijateljima iz najvećeg fudbalkog regiona.

Zbiljić je dodao da svojim entuzijazmom, oni odlično predstavljaju svoju bazu i da ovakvi sastanci i posete treba da budu primer dobre prakse i saradnje i ostalih regionalnih saveza i klubova.

Zaključeno je i da su sastanci od krucijalnog značaja za unapređenje regionalnih organa i klubova evropskog formata kakav je FK Vojvodina, ali i za zajedničko kreiranje strategije razvoja na svim nivoima.

BONUS VIDEO: