PROBLEM PRED MUNDIJAL! Važan fudbaler iz Premijer lige morao na operaciju
Tto predstavlja potencijalnu brigu za reprezentaciju Urugvaja pet meseci uoči Svetskog prvenstva.Urugvajac je povredu zadobio u porazu Totenhema od Bornmuta (2:3) u Premijer ligi.
Totenhem nije naveo vremenski okvir njegovog povratka na teren, istakavši samo da će igrač "započeti rehabilitaciju sa klupskim medicinskim timom".
Svetsko prvenstvo, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, počinje 11. juna. Urugvaj će igrati u grupi sa Španijom, Zelenortskim Ostrvima i Saudijskom Arabijom.
Problemi sa povredama nastavljaju se za Totenhem, koji je već bez Džejmsa Medisona i Dejana Kuluševskog zbog dugotrajnih povreda, dok se povratak krilnog igrača Mohameda Kudusa ne očekuje pre završetka martovske reprezentativne pauze zbog problema sa butinom.
Britanski mediji u međuvremenu navode da je Totenhem zainteresovan za vezistu Atletiko Madrida Konora Galagera.
Bonus video: