Jirgen Klop je najveća želja Real Madrida, ali i "kraljevski" klub je jedini zbog kog bi se Nemac vratio trenerskom poslu!

Ovu vest ekskluzivno je lansirao jedan od najpouzdanijih nemačkih novinara Florijan Pletenberg, koji tvrdi da je Klop glavni kandidat za klupu Real Madrida naredgno leta. Zanimljivo, ovaj novinar je prvi put lansirao ovu informaciju još 11. decembra, kada su posle poraza od Mančester sitija počele glasine da bi Ćabi Alonso mogao da dobije otkaz.

On ponavlja da uprkos dugoročnom ugovoru sa Red Bulom i Klopovom posvećenošću poslu u toj kompaniji, Real Madrid je veliki izazov koji bi Nemac mogao da prihvati.

Preciznije, ako Real Madrid krene u konkretne poteze, ako Klop bude verovao u novi projekat, Nemac će ozbiljno uzeti u obzir da na leto preuzme "kraljevski" klub.

Inače, ovu vest plasirao je nemački Skaj sport u trenucima kada je Alvaro Arbeloa zvanično predstavljen kao novi trener Real Madrida.

Njegov ugovor nije preciziran, ali svi veruju da ima interni dogovor sa Florentinom Perezom da će ostati u klubu čak i da na leto dođe novi trener. U prevodu, Real Kastilja koju je do sada vodio i dalje je "njegov" tim i posao ga čeka u klubu.

U ovom momentu, Real Madrid je daleko od Klopovih zamisli što potvrđuje i njegova izjava povodom otkaza za Ćabija Alonsa.

"Ako je Ćabi Alonso tokom dve godine u Leverkuzenu pokazao neverovatan trenerski talenat, a onda je Real Madrid napustio posle samo šest meseci, to pokazuje da u tom klubu neke stvari nisu baš kako treba", rekao je zagonetni Klop.

On je dodao da ga ne dotiče što je Real smenio trenera i što se on povezuje sa njim, ali, niko ne može ni da očekuje da Klop tek tako počne da koketira i da se nameće. Leto je daleko, a uz to, Arbeloa je već dogovoren kao privremeno rešenje...

