Odluka Real Madrida da smeni Ćabija Alonsa je iznenadila mnoge.

Alonso je sporazumno raskinuo saradnju nakon poraza Reala od Barselone u finalu španskog Superkupa.

Španac je vodio ekipu od juna 2025. godine, u La Ligi je na 19 utakmica ostvario 14 pobeda, uz tri remija i dva poraza, u Ligi šampiona ima učinak od četiri pobede i dva poraza, u Kupu je zabeležio pobedu u jedinom meču do sada, a u Superkupu ima pobedu i poraz.

Povodom odlaska Alonsa iz Madrida mnogi su se oglasili, a žustra reakcija stigla je i od legendarnog UFC šampiona Habiba Nurmagomedova.

- Ako uđeš u teretanu ili izađeš na teren, svejedno je da li su u pitanju borci ili fudbaleri, kao trener ti si glavni i vođa. Ali ako u tvom timu postoji okruženje u kojem se ne poštuju tvoji zahtevi, onda sigurno niste na istom putu. Verujem da je Alonso među tri najbolja trenera moderne ere. Ako ekipa sa njim nije funkcionisala, onda treba menjati igrače, a ne trenera - poručio je Habib i potom dodao:

- Apsolutno sam siguran da se nijedan trener ne bi izborio sa ovakvim kadrom u Real Madridu. Moraš da se rešiš problematičnih igrača. Pre godinu dana su ga molili. Sada su ga otpustili zbog razmažene dece. Ćabi, ti si najbolji - napisao je Nurmagomedov.