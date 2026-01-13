DEJAN STANKOVIĆ DONEO NEOBIČNU ODLUKU: Zvezda promenila plan za Malme...
Fudbaleri Crvene zvezde će kroz nešto više od nedelju dana igrati vrlo važnu utakmicu Lige Evrope u Švedskoj.
Tim Dejana Stankovića će za rivala IMATI Malme koji u ovom trenutku stoji kao poslednja prepreka crveno-belima ka karti za evropsko proleće. Ukoliko bi Crvena zvezda pobedila, nikakvih dilema više ne bi bilo.
Zanimljivu odluku doneo je Dejan Stanković koji odlučio je da ekipa dan pred utakmicu ne trenira na "Eleda stadionu" u Malmeu, kao što je to uobičajeno, već da trening bude u Beogradu, jutro pred put koji je zakazan za 16 časova.
Vladan Milojević ove sezone nije pribegavao ovoj metodi, već je tim vrlo brzo posle sletanja u grad domaćina evropske utakmice trenirao na stadionu odigravanja meča.
Malme nema nijednu pobedu na šest odigranih duela. Švedski klub je zabeležio čak pet poraza i već dva meseca je van takmičarskog ritma jer je tamošnji šampionat završen u novembru.