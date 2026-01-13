Novom Pazaru je to bio prvi od četiri kontrolna meča u Antaliji, gde će se spremati do 24. januara.
PRIPREME
PAZARCI SRUŠILI RUSE U TURSKOJ: Fudbaleri Novog Pazara bolji od Ahmata u prijateljskoj utakmici
Slušaj vest
Fudbaleri Novog Pazara pobedili su danas u prijateljskoj utakmici u Antaliji ekipu Ahmata iz Groznog 1:0.
FK Novi Pazar 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
Vidi galeriju
Novopazarci su do trijumfa nad članom najjače ruske divizije stigli autogolom ;Maksima Sidorova u 75. minutu.
Novom Pazaru je to bio prvi od četiri kontrolna meča u Antaliji, gde će se spremati do 24. januara.
Četvrtoplasirani tim Super lige Srbije će 16. januara igrati protiv češke Karvine.
Reaguj
Komentariši