Slušaj vest

Fudbaler saudijskog Al Hilala Žoao Kanselo igraće do kraja sezone na pozajmici u Barseloni, saopštio je danas španski klub.

Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Nisam dvaput razmišljao o povratku kada se ukazala prilika. Svima sam rekao da ću čekati Barsu. Predstavljati ovaj klub je čast, najbolji je na svetu. Ko me poznaje, zna da su svi moji idoli igrali ovde. Ono što osećam prema ovom klubu je veoma posebno", naveo je Kanselo, a preneo sajt kluba.

Kanselo (31) je odigrao ukupno šest utakmica za Al Hilal ove sezone, dok je za Barselonu već nastupao u sezoni 2023/24 na pozajmici iz Mančester sitija.

"Nisam osvojio trofej u svom prvom mandatu i to je ono što sada želim", rekao je portugalski defanzivac.

Kanselo je u karijeri nastupao i za Bajern Minhen, Juventus, Inter iz Milana, Valensiju i Benfiku, dok je za reprezentaciju Portugala odigrao ukupno 64 utakmice i postigao 12 golova.

Barselona je prva na tabeli španske Primere sa 49 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida, dok nakon šest odigranih kola u ligaškoj fazi Lige šampiona zauzima 15. mesto na tabeli sa 10 bodova.

Ne propustiteFudbalPRVA JANUARSKA TRANSFER SAPUNICA! Izdaja kakvu odavno nismo videli: Dogovorio sve sa Interom, pa potpisao za Barselonu!
profimedia0866778523.jpg
FudbalČUVENI FUDBALER NAPRAVIO VELIKI SKANDAL: Mitrov i Sergejev saigrač divljao u noćnom klubu
Portugalski reprezentativac Žoao Kanselo
FudbalŽELE SMRT MOJE NEROĐENE BEBE! Defanzivac Barselone na meti svojih navijača: Otkrio da dobija MORBIDNE I BOLESNE pretnje!
profimedia0866778523.jpg
FudbalON LAŽE! Poznati as OPLEO po Gvardioli: Ženu i ćerku sam ostavio PRESTRAVLJENE, a ljudi će ovo zapamtiti jer "gospodin" ima MOĆ!
screenshot-6.jpg

Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd Izvor: Kurir