BUNDESLIGA! Kiša golova, Štuttgart pobedio Ajntraht!
Fudbaleri Štutgarta su savladali Ajntraht Frankfurt na svom stadionu sa 3:2, u okviru 17. kola Bundeslige.
Ajntraht je došao do vođstva na startu meča, igrao se peti minut kada je Rasmus Kristensen pogodio na asistenciju Ricu Doana za 1:0.
Ipak, usledio je preokret Štutgarta, prvo je Ermedin Demirović u 27. minutu pogodio za 1:1, a potom je Denis Undav doneo vođstvo domaćoj ekipi u 35. minutu – 2:1.
U drugom poluvremenu, u 80. minutu Ajntraht je došao do izjednačenja pošto je Ajub Amaimuni pogodio za 2:2.
Štutgart je uspeo ponovo da dođe do vođstva i na kraju do pobede u 87. minutu kada je Nikolas Narti postigao gol za 3:2.
Štutgart se nalazi na trećem mestu Bundeslige sa 32 boda, dok je Ajntraht na sedmoj poziciji sa 26 bodova.
U nastavku takmičenja Štutgart dočekuje Union Berlin, dok Ajntraht gostuje Verderu iz Bremena.
