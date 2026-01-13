Slušaj vest

Mančester junajted je povukao važan potez i imenovao Majkla Kerika za novog šefa stručnog štaba prvog tima. Kako je saopštio engleski velikan, bivši vezista „crvenih đavola“ vodiće ekipu do kraja sezone 2025/26.

- Preuzeti odgovornost da vodim Mančester junajted je čast. Znam šta je potrebno da bi se ovde uspelo i sada sam fokusiran na to da pomognem igračima da dostignu standarde koje ovaj klub zahteva, a za koje znamo da je ova grupa više nego sposobna da ispuni“, rekao je Kerik i potom dodao:

- Radio sam sa brojnim igračima i nastavio sam pažljivo da pratim tim prethodnih godina. Imam potpuno poverenje u njihov talenat, posvećenost i sposobnost da ovde budu uspešni. Još uvek ima mnogo toga za šta se borimo ove sezone i spremni smo da se ujedinimo i navijačima pružimo partije kakve zaslužuju - dodao je Kerik.

Nekadašnji vezista, koji je sa Junajtedom osvojio pet titula Premijer lige i Ligu šampiona, dolazi nakon odlaska Rubena Amorima, koji je smenjen posle 14 meseci na klupi. U Kerikov stručni štab uključiće se i bivši pomoćnik selektora Engleske Stiv Holand.

Kerik je već imao kratku, ali uspešnu epizodu kao privremeni trener Junajteda 2021. godine, kada je posle otkaza Oleu Gunaru Solskjeru ostao neporažen u tri utakmice. Ovog puta izabran je ispred Solskjera, koji je takođe bio među kandidatima.

Majkl Kerik Foto: Peter Powell/EPA, AP, Profimedia

Njegovo jedino samostalno trenersko iskustvo bilo je u Midlzborou (2022–2025), gde nije uspeo da izbori plasman u Premijer ligu.

