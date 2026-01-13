Otišao u Rio Ave.
KRAJ LEPE PRIČE! OFK Beograd se zahvalio Bezeri!
Diogo Bezera karijeru nastavlja u portugalskom klubu Rio Ave.
Njegove role obeležile su jesenji deo šampionata, bio je jedna od najvažnijih karika u timu i najbolji asistent u ligi.
OFK Beograd se Bezeri zahvalio na profesionalizmu, zalaganju i poštovanju premu klubu.
- Diogo, sve najbolje u daljoj karijeri - poručuju "romantičari".
Diogo Bezera je u OFK Beograd došao 2025. godine i za šest meseci provedenih u klubu bio fenomenalno pojačanje.
Zato je privukao pažnju većih klubova i portugalski Rio Ave se javio da bi ga kupio od srpskog kluba i dve strane su došle do dogovora.
