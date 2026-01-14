Slušaj vest

Francuski košarkaš Fabijan Kozer saopštio je danas da je završio igračku karijeru.

"Nakon 20 godina provedenih na košarkaškim terenima, došlo je vreme da završim neverovatan deo svog života", piše u objavi 38-godišnjeg Kozera na društvenoj mreži Iks (X).

Kozer je karijeru započeo u Le Avru, da bi potom igrao za Šole, Baskoniju i Bamberg.

Iz Bamberga je 2017. godine prešao u Real Madrid, sa kojim je osvojio dve titule prvaka Evrolige, dok mu je poslednji klub u karijeri bila Olimpija iz Milana, za koju je igrao u sezoni 2024/25.

Sa reprezentacijom Francuske je igrao na Svetskom prvenstvu 2010. godine i Olimpijskim igrama u Londonu.

